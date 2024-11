Trevisani: "Lukaku? Hien non era insuperabile, visto cosa ha fatto a Neres?"

vedi letture

Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani è intervenuto a Cronache di Spogliatoio per commentare la prova di Lukaku contro l'Atalanta: "Hien? Non è vero non si poteva superare, su Neres ha commesso un fallo da ammonizione che Doveri non ha fischiato. Per dire che era dribblabile.

Lukaku, pur non facendo io parte del fan club, fa un grande gol col Milan tra il movimento nello spazio, la resistenza a Pavlovic e l'anticipo perché non fa ricadere la palla rubando il tempo a Maignan. Il gol resta grandioso. Maignan è stato disastroso invece su Kvaratskhelia. Ma Lukaku è questo, è quello che Bremer ha fermato in Juve-Napoli".