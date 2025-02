Trevisani: “Ma che volete dal Napoli, che faccia 114 punti? Ecco perché Conte parla di Conference”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Ma che volete dal Napoli? Che cosa vi aspettate? Che faccia 114 punti alla fine del campionato, che vinca tutte le partite? Il Napoli ha praticamente vinto tutte le partite che ha giocato negli ultimi due mesi, tranne due, appunto pareggiate contro Roma al 92’, e Udinese, che secondo me ha fatto una signora partita. Il Napoli non ha vinto anche e soprattutto perché, oltre ad essere stanco e non aver fatto bene, l’avversario ha fatto una grande partita e va sottolineato. Tra l’altro avversario che gioca quasi sempre senza portiere, ha fatto un anno senza centravanti e ora lo fa senza portiere, fa gli esperimenti sociali l’Udinese. Il Napoli ha pareggiato due volte di seguito e? Qui ci vorrebbe un grandissimo ‘sti ca**i!’. Qual è il problema?

Mi sembra che nell’epoca dei social, delle sentenze e di tutto quello che è molto veloce nei giorni nostri, si cerchi continuamente un pretesto per dare delle colpe per arrivare ad una soluzione finale, che nella maggior parte dei casi è sbagliata. Il Napoli sta facendo un campionato eccellente. Io non lo chiamo miracolo, perché sono convinto che questa squadra da 4-5 anni valga 90 punti e non li abbia fatti l’anno scorso per colpa di chi l’ha allenata. Nel complesso è una squadra forte, ma che sta facendo molto bene. Ancora oggi che mancano 14 partite, può arrivare a fare, vincendole tutte che è quasi impossibile, 96 punti. Quindi anche se dovesse fare 88 punti, invento, vogliamo dire che il Napoli ha fatto un brutto campionato o che c’è un’area di crisi? Io questa area di crisi non la vedo.

Vedo una squadra quando giochi ad ottobre senza peso e senza che nessuno ti aspetti è una cosa, quando giochi a febbraio, marzo, aprile con la pressione addosso, vincere le partite è molto difficile. Perché l’onere della corona è molto pesante e il Napoli da primo in classifica ha evidentemente l’onere della corona. Motivo per il quale la stanchezza psicologica che non fa andare le gambe è il motivo per il quale Conte parla del settimo posto, dicendo chiaramente una bugia, cioè che il Napoli deve entrare in Europa e va bene anche la Conference League, che non è vero, come non è vero che il Napoli non è obbligato a vincere lo scudetto. Non è vero né l’una, né l’altra, come sempre in medio stat virtus. E il Napoli può vincere lo scudetto, difficilmente può andare in Conference League, ma non lo può vincere vincendo tutte le partite. Lo può vincere con calma, pareggiando anche alcune gare perché può succedere di pareggiare alcune gare”.