Trevisani: “McTominay? Allo United andrebbero arrestati! Bruciano chiunque, club barzelletta!"

vedi letture

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, nel corso di ‘Cronache di Spogliatoio’ si è espresso così sul centrocampista del Napoli McTominay

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, nel corso di ‘Cronache di Spogliatoio’ si è espresso così sul centrocampista del Napoli McTominay, rivolgendo forti critiche al Manchester United: “Perché lo United ha venduto McTominay? E’ una squada in cui non funziona niente, una società che fa solo putt****, non ne indovina una.

Hanno ammazzato qualsiasi giocatore, Hojlund, De Ligt, Antony, Rashford, ora Zirkzee, persino Casemiro, è una barzelletta, non c’è una squadra paragonabile, andrebbero arrestati. Il Psg a confronto sono scienziati! Hanno buttato via dirigenti, allenatori e giocatori gli ultimi anni. Non hanno idea di cosa stanno facendo! Poi non hanno grinta, uno ne avevano che portava la croce, aveva grinta, faceva gol, McTominay, e l’hanno cacciato!”.