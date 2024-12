Trevisani: "Non c'è Meret che tenga, Carnesecchi è il secondo portiere italiano più forte"

"Carnesecchi è il secondo portiere dell'Italia, viene solo dopo Donnarumma. E' anche più forte di Vicario. Sta migliorando tanto anche con i piedi". A dirlo al podcast Cronache di Spogliatoio è stato il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani.

"Tolta la concorrenza di Musso, che era un nome pesante in panchina, ma ora Carnesecchi ha trovato il modo, la forza e la capacità di esplodere in tutto il suo talento. Oltre alle parate ha anche una certa continuità che è imporante. Sta facendo una stagione straordinaria. Non c'è Meret o Vicario che tenga. Deve prendersi anche le chiavi della nazionale".