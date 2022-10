Trevisani ribadisce: “Kvara fa paura, che colpo! Il 99% degli addetti ai lavori non lo conosceva”

GIOVANILI PRIMAVERA, DOMANI I 32ESIMI DI TIM CUP CON LA SALERNITANA: PRIMA CONVOCAZIONE PER MUTANDA Il Napoli Primavera affronta domani la Salernitana per i 32esimi di Primavera TIM CUP. Il Napoli Primavera affronta domani la Salernitana per i 32esimi di Primavera TIM CUP. LE ALTRE DI A COPPA ITALIA, IL TORO CALA IL POKER AL CITTADELLA: AGLI OTTAVI CI SARÀ IL MILAN Il Torino cala il poker contro un battagliero Cittadella e si regala gli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà il Milan di Pioli. Dopo un primo tempo terminato 1-0 grazie al gol di Radonjic ma di fatto giocato alla pari dalle due formazioni, la ripresa ha... Il Torino cala il poker contro un battagliero Cittadella e si regala gli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà il Milan di Pioli. Dopo un primo tempo terminato 1-0 grazie al gol di Radonjic ma di fatto giocato alla pari dalle due formazioni, la ripresa ha...