Trevisani: "Spento Lukaku, è sparito il Napoli. Italiano il top, Ndoye da 1 gol alla doppia cifra!"

vedi letture

Nel corso di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato del pareggio del Napoli a Bologna: “Fino a quando Lukaku teneva palla e allungava il Bologna, il Napoli faceva meglio, poi finito Lukaku stanco è finito il Napoli. Il Napoli ha sempre giocato più o meno così, mai spettacolare, ma non capisco perché nei secondi tempi cala così tanto giocando meno delle altre. Il Napoli frena, ma sembra proprio fisicamente, al terzo posto c'è l'Atalanta in crollo verticale ed al quarto quella più bella del campionato.

Italiano il miglior allenatore del campionato? Sì, ma il rammarico è che se iniziavano ad andare così qualche settimana prima acchiappavano anche un playoff di Champions. Nel primo tempo già dicevano 'ah Italiano, il solito', sì, gioca così con tutti, soffre, poi domina il secondo, gioca così, perderà finali, ma farà promozione con Trapani, Spezia, porterà la Fiorentina in Europa e poi nelle finali e lo stesso farà col Bologna. Italiano è questo, ma Ndoye aveva 1 gol, ora chiuderà in doppia cifra! Nel Napoli vedo pure tanti in calo nel secondo tempo e mi viene da chiedermi perché visto che Conte li allena bene"