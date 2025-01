Trevisani sull’Inter: “Altro che due squadre, con i cambi peggiora tantissimo!”

vedi letture

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, è intervenuto a Cronache di Spogliatoio. Tra i temi affrontati, anche la valutazione sulla rosa dell’Inter: “Asllani? E’ un buon giocatore, ma non è Calhanoglu. Qui torniamo al discorso di sempre, il turnover non esiste. Hai voglia a dire ha due squadre, ma fai giocare gli altri 11 e vedi che risultati fai.

Prendiamo le alternative più forti, ovvero Bisseck, Zielinski, Frattesi, Taremi, anche loro non sono all’altezza dei titolari, Bisseck non è De Vrij, Pavard, Acerbi, Frattesi non è Barella, Zielinski non è Mkhitaryan, Augusto non è Dimarco e Taremi non è Lautaro. Finito, non c’è storia. Poi dicono quando fa i cambi peggiora l’Inter, e ti credo”.