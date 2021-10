Trezeguet: "Scudetto? Attenzione al Napoli, è solido e ha grande entusiasmo"

Haaland e Mbappé i riferimenti per la nuova generazione, il Napoli tra le favorite per lo scudetto. Parola di David Trezeguet, intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport: "Il norvegese è il prototipo di come vorranno essere i 9 del futuro. È unico. Mbappé? Io dico sempre che è il numero uno. Kane? Gran giocatore, ma è arrivato il momento di fare il salto di qualità e alla fine ci si ricorda di cosa si è vinto. Lukaku? Senza Conte il mondo cambia".

La favorita per lo Scudetto?

"È ancora presto per dirlo, però attenzione al Napoli: è solido, offensivo e ha entusiasmo".