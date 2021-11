Trombetti annuncia: "Ne ho parlato con ADL, può tornare il tifo organizzato!"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport show è intervenuto Guido Trombetti, ex rettore della Federico II: "Ho preso spunto per la mia proposta dalle idee di Edoardo Cosenza e di Umberto Chiariello, bisogna trovare una soluzione rispettando le norme perché uno sconto su quest’ultime non è possibile. Il tifo organizzato è molto importante perché completa la squadra, io penso che ci sarà una soluzione credo nel buonsenso del presidente De Laurentis e il sindaco.

Senza tifosi uno stadio rischia di diventare un teatro. Il presidente è intelligente ed è disponibile ma bisogna fare le cose con molto rispetto. È possibile che dopo la sosta il tifo torna allo stadio? Spero di sì, la situazione bisogna trovarla rapidamente perché il tempo passa e il campionato finisce, ovviamente anche il tifo organizzato deve fare la sua parte e selezionare chi ha altre intenzioni che non c’entra nulla con il tifo, credo che la soluzione si possa trovare in 27 giorni per riportare i gruppi organizzati entro Napoli-Lazio, so che si sta lavorando in tal senso".