Trombetti: "Conte non può essere lasciato così, la mia paura è che sbotti"

"La richiesta minima è sapere chi sarà il suo numero nove".

Guido Trombetti, ex rettore della Federico II, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC: "Dobbiamo rassegnarci al fatto che il valore reale di mercato di Osimhen, oggi, sia inferiore a quello che avevamo inizialmente pensato. Non c'è più tempo. La mia paura è che, come fatto con Juve e Inter, Antonio Conte sbotti all'improvviso: mica può lavorare senza centravanti? La richiesta minima è sapere chi sarà il suo numero nove. La chiarezza vale più del valore tecnico: Conte non può essere lasciato così, sennò finisce male: guardate come ve lo dico... Io sono preoccupato che Conte, prima o poi, faccia una sparata.

Ricordate che fece nelle altre squadre? Tutto questo non farebbe bene a nessuno. De Laurentiis dica apertamente se Osimhen resterà a Napoli un altro anno. Se rimane, prò, nel 2026 va via a parametro zero: è un disastro economico. Con Conte ad allenarlo, Osimhen potrebbe migliorare anche nel carattere? A 25-26 anni, sei quello che sei: Victor non è più un ragazzino, i caratteri di asperità del suo comportamento restano questi. Se resta e fa trenta gol, oltre alla Champions il Napoli può ambire a tutto. Io, però, sono preoccupato che restio e lo faccia con una fune 'nganna. E temo che anche Conte abbia questa preoccupazione".