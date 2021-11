Trombetti: "Gruppi al Maradona? Che non sia zona franca e tenendo lontani i malviventi!"

Guido Trombetti, ex rettore della Federico II, è intervenuto ai microfoni di Televomero: "A Napoli abbiamo l’occasione per diventare un modello nazionale se riusciamo a costruire allo stadio una zona riservata al tifo organizzato. Cioè a quel tifo che produce il folclore, dà il via ai cori, che mette gli striscioni e sbandiera, senza creare difficoltà a chi vuole vedere la partita senza una bandiera davanti agli occhi. Questo non significa costruire una zona franca rispetto alla legalità, bisogna individuare in maniera nominativa chi entra e riportare nella curva del Napoli quella esplosività canora e di partecipazione che garantivano questi gruppi organizzati.

Per fare ciò c’è bisogno di un tavolo di concertazione tra il Comune, la Questura, il Calcio Napoli e che trovino una soluzione. Sono sicuro che la saggezza del sindaco Manfredi e il buon senso del presidente De Laurentiis arriveranno a trovare rapidamente una soluzione. Il tifo organizzato però si deve organizzare per tenere lontano dallo stadio i malviventi, gli approfittatori e quelli che vanno allo stadio per fare altro piuttosto che vedere la partita. Ripeto non deve essere una free zone, se per fare una fan zone bisogna rinunciare alla legalità allora è meglio che non si faccia. Io sono convinto che si può fare anche in una settimana. La parte più difficile da decidere è legata alle regole da istituire in questa parte dello stadio".