Trombetti: “Insigne è irritante, Spalletti deve tenerlo fuori”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Guido Trombetti, ex rettore dell’Università ‘Federico II’ di Napoli: “Le scelte di Spalletti? È un ottimo allenatore, ha un solo grande problema: non può mettere in panchina Insigne, che sta giocando male da tante partite e, in alcuni momenti, è addirittura irritante. Gli infortuni di Anguissa e Osimhen? Non vorrei che il campionato del Napoli svolti in negativo”.