Trombetti: "Kvara non mi sta piacendo ma è un gran campione, Neres non è ancora maturo"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio-Terzo Tempo' ha compiuto il suo consueto editoriale il professor Guido Trombetti: “Il Napoli è primo ma bisogna aspettare il recupero dell’Inter. Non si può parlare di una squadra poco pericolosa, i ragazzi di Conte hanno attaccato molto. Dopo il rigore di Lukaku la squadra è riuscita a mantenere la calma, non si sono fatti prendere dalla foga e l’hanno risolta a pochi minuti dalla fine.

Raspadori? Ieri ha fatto gol nella posizione che dovrebbe sempre occupare. Ha delle grandi doti tecniche e mi auguro trovi continuità. Anche Lukaku mi ha sorpreso molto, potrebbe essere sulla strada giusta.

Mercato? Ci penserei bene sulla questione Raspadori. Il mercato deve essere produttivo, bisogna prendere giocatori per migliorare la rosa e non solo per allungarla.

Kvara? Non mi sta piacendo il suo momento ma è un gran campione, a nessuno piacerebbe vederlo andar via. Neres non è ancora maturo, è un gran dribblatore ma è ancora troppo impreciso in alcune fasi.”