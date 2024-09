Trombetti: “Osimhen alla Juve a gennaio? Non mi affeziono ai non fedeli!”

vedi letture

Guido Trombetti, rettore emerito della Federico II di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Guido Trombetti, rettore emerito della Federico II di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “M’è piaciuto molto McTominay. Alla prima partita col Napoli, sul campo della Juve, prende palla, dribbla e va come un treno. Non vorrei eccedere nell’ottimismo, ma secondo me abbiamo preso un fior di calciatore.

Lukaku? Ci siamo sempre lamentati che il Napoli fosse privo di leader ed oggi ce ne sono tre, di cui uno in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco. Lukaku dà del tu alla palla, all’erba, agli spettatori ed ai compagni. Il Napoli è salito molto di tono. Mi auguro che giovedì Gilmour scenda in campo dall’inizio perchè ho avuto l’impressione di un calciatore rapido con la propensione alla verticalizzazione. Il Napoli, ad oggi, ha un solo problema di organico che è l’eventuale sostituto dei due centrali difensivi.

Rafa Marin? Non lo boccio, ma non lo conosco. La gente che sa giocare a calcio arriva e gioca, ma spero che Rafa Marin sia all’altezza della situazione.

Buongiorno? Appartiene alla schiera dei Pecchia e dei Pecci, di quelli bravi, ma seri. Non si vanta di fare solo boccacce e balletti, Buongiorno è un esempio positivo.

Osimhen? Grande campione, peccato sia andato via, ma lascia molto a desiderare sul piano dell’umanità. Buongiorno non sbaglia un colpo di testa, non perde un contrasto, va a chiudere su tutte le palle e lo fa senza darsi arie.

Osimhen alla Juventus a gennaio? Non mi ferirebbe, non mi sono affezionato a lui perchè ha avuto una forte carenza di fedeltà. Non mi affeziono ai non fedeli, poi vediamo se la Juve sia capace di gestirlo”.