Trombetti, sorpresa in diretta radio: "Basta polemiche e non pensiamo alle parole di Conte"

vedi letture

Durante Porompomperoperò, su Kiss Kiss Napoli, il Rettore Emerito della Federico II Guido Trombetti fa una sorpresa a Carlo Alvino e telefona in diretta per dire la sua sul momento del Napoli. “Adesso le polemiche non ci interessano, quelle piacciono solo a quelli che vogliono fare i like. Siamo primi in classifica e dobbiamo pensare solo al primato. Basta polemiche! Conte dice quello che pensa, lasciamolo sfogare e non lo pensiamo. Poi Dio vede e provvede”, ha detto.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).