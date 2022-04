Trombetti: “Spalletti all’Università è stato una sorpresa. Scudetto? 14% di possibilità”

"Adesso la probabilità è intorno al 14%. La matematica è l’unico supporto a questo sogno”.

Guido Trombetti, rettore emerito dell'Università Federico II di Napoli, ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su KissKiss Napoli: “Spalletti oggi all’Università di Napoli ha fatto una lezione su come si gestisce un gruppo ed una squadra di calcio in tutti i suoi aspetti. Un grande allenatore deve per forza essere un grande didatta. Una bellissima occasione di incontro con gli studenti. Si smette di sognare un evento quando la probabilità è zero. Adesso la probabilità è intorno al 14%. La matematica è l’unico supporto a questo sogno”.