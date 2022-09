Trombetti: “Spalletti deve darsi una calmata, in ogni azienda ci sono delle regole"

"A volte non lo capisco, le cose stanno andando bene, lui è un grande tecnico e quindi non dovrebbe essere così acrimonioso".

Guido Trombetti, ex rettore della Federico II, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel coeso della trasmissione 'Forza Napoli Sempre': “Le ingerenze dei presidenti sulle scelte della formazione? E’ normale. Spalletti cerca sempre la polemica, secondo me dovrebbe darsi una calmata. A volte non lo capisco, le cose stanno andando bene, lui è un grande tecnico e quindi non dovrebbe essere così acrimonioso. E’ normale chiedere delle sostituzioni o del modulo adottato. Non deve lamentarsi sempre. Ci sono delle regole in ogni azienda”.