Trombetti: "Spalletti ha tolto gli inguardabili Insigne e Zielinski e il Napoli ha giocato in 11"

Guido Trombetti, rettore emerito dell'Università Federico II di Napoli, ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Finalmente Spalletti ha avuto coraggio, ha tolto Zielinski e Insigne che erano inguardabili e finalmente il Napoli ha giocato in undici. Non credo che Insigne avesse problemi fisici, ha fatto un bruttissimo campionato. Lo comprendo pure perché ha fatto scelte molto redditizie, ma anche dolorose e avrà la testa fuori posto. Insigne e Zielinski non possono giocare insieme, perché entrambi tendono a fare la mezzala e non coprono, a Verona invece abbiamo avuto un centrocampo pieno di fosforo e di energia fisica. Il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto, ma deve vincerle tutte o almeno otto e pareggiarla una. Non può più permettersi di mettere in campo gente che non corre. Con l’Udinese riproporrei la stessa squadra di Verona, squadra che vince non si cambia.

Napoli meglio in trasferta? Ma quale legge del Maradona e il pubblico dodicesimo uomo? Mi viene da sorridere. Posso pensare che San Paolo se l’è legata al dito, dobbiamo pregare a San Gennaro di parlarci un po’ (ride, ndr.). Il Napoli in casa ha perso il campionato e ora non più sbagliare, se l’è cercata con le sconfitte casalinghe contro Spezia ed Empoli”.