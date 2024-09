Troppo turnover? Non per Vigliotti: "Sarebbe assurdo se Conte non lo facesse oggi"

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sarebbe assurdo se Conte non facesse una rivoluzione stasera. Ho fatto un pensiero logico che non si basa sull’aspetto tecnico. Al di là dei moduli, la ratio di questa rivoluzione è di gestione del gruppo e della rosa. Raspadori? Se non gioca oggi non capisco quando possa giocare. Il Napoli ha il merito e la fortuna di avere una rosa da squadra che partecipa alle coppe, ma dovendo centellinare le presenze nelle restanti 33 gare di campionato e qualcun’altra di Coppa Italia il Napoli ha un vantaggio. Rafa Marin? Ha fatto qualche apparizione in ritiro, ma non ha mai giocato gare ufficiali e questa è la sua occasione. Anche con l’Under 21 della Spagna sta facendo panchina e stasera qualche riflettore addosso se lo sentirà puntato.

Mazzocchi e Spinazzola? Sono calciatori molto duttili, Mazzocchi gioca meglio a quattro anche se non s’è risparmiato quando giocava a tutta fascia. Tra l’altro Mazzocchi e Spinazzola possono essere anche invertiti tranquillamente. Mazzocchi giocava a sinistra quando fu convocato in nazionale. Di Lorenzo? Ha fatto benissimo da braccetto, ma si trova a casa sua quando fa l’esterno in una difesa a quattro. Lobotka e Gilmour insieme? La doppia regia mi piace, ma è onesto dire che questa scelta si può fare perchè di fronte hai il Palermo. I rosanero faranno le loro rispettive rotazioni. Secondo me stasera giocano Raspadori, Ngonge e Neres dietro la punta. Ngonge? Se non dovesse giocare farebbe comodo solo agli allenamenti di Conte. Se Folorunsho non sta bene potrebbe esserci anche Zerbin”.