Trotta e la strategia del Napoli: "Addormenta la gara, poi ti punisce come con la Roma"

Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Tutti al Var, format in onda ogni giovedì su Sportitalia.

"Come deve rispondere un allenatore con episodi a favore o sfavore? L'adrenalina non deve superare l'esperienza per certi livelli. Un commento o una lamentela ci possono stare ma gli episodi alla fine si bilanciano. Chiaramente non è semplice valutare sul momento ma il VAR dà un apporto per valutare più sereni. Bisogna stare più tranquilli, non ci sono discorsi fatti a tavolino, solo che il VAR dev'essere chiarito nel protocollo.

Hummels sbaglia in Napoli-Roma: è davanti a Lukaku, non è in condizione perché ha giocato pochissimo è ci può stare. Avevo pensato a una sconfitta solo di misura per la Roma e così è stato. Con il Napoli poi fai fatica perché sembra che addormenti la partita e poi, al momento opportuno, va a segnare. La Roma si deve ritrovare sotto tutti i punti di vista, credo che Ranieri sia la persona giusta. I moduli lasciano il tempo che trovano, bisogna rigenerarsi a livello mentale. Domenica ha una gara difficilissima".