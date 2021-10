Tuchel: "Sono cresciuto con Inter, Milan, Juventus, Napoli e la rivalità con noi tedeschi"

A margine del suo intervento sul palco del Festival dello Sport di Trento, Thomas Tuchel ha risposto alle domande dei giornalisti in zona mista. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb.com.

Come giudica la gara contro la Juve, a distanza di qualche giorno?

"Sei molto coraggioso a pormi questa come prima domanda (ride, ndr). Ci è voluto un po' per analizzarla, perché è stata una partita un po' strana: sentivamo di essere in controllo, ma abbiamo commesso errori superficiali e abbiamo perso un po' di fiducia. Nel complesso, è stata una partita piuttosto strana: non è stata una gara giocata male, ma qualcosa non è andato e ovviamente il risultato non ci soddisfa. A volte, però, nel calcio va così: tutti noi odiamo perdere, ma può succedere, abbiamo grande rispetto per la storia della Juve e per la qualità dei loro giocatori e del loro allenatore. Sono molto contento della reazione che abbiamo avuto nelle gare successive, come spesso accade dopo una sconfitta abbiamo modificato qualche dettaglio. C'è sempre una lezione da trarre, in ogni gara".

Che opinione ha del calcio italiano?

"Sono cresciuto guardando le grandi squadre italiane e la rivalità tra le big tedesche e quelle del vostro Paese. Sono cresciuto con Inter e Milan, nelle quali hanno militato molti giocatori tedeschi, ma anche con la Juventus e con il Napoli. Amo i colori, le magliette, la passione per le partite. Ho la sensazione che la Serie A stia diventando sempre più forte, l'Atalanta ha avuto un'enorme influenza sullo stile di gioco con Gasperini. Vedo una Serie A molto intrigante: è bello vedere le partite, c'è grande qualità, intensità e un livello tattico molto alto".