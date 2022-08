Turci consiglia Meret: "Cominci a non pensare alla concorrenza ma a fare bene in porta"

Luigi Turci, ex portiere e oggi allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Luigi Turci, ex portiere e oggi allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ad oggi non sa chi sarà il portiere nella prima partita col Verona. Spalletti è stato abbastanza chiaro, dicendo che l'obiettivo del Napoli è quello di avere una rosa con due titolari per ruolo, portiere compreso. Ma ovviamente starà a lui stabilire la gerarchia. Per un portiere la serenità è determinante e dipende anche da società, allenatore e compagni. Meret deve cominciare a pensare in maniera diversa: conquistare la piazza con le sue prestazioni e punto".