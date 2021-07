Turrini chiarisce: "Su Demme non c'è stato un intervento cattivo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Francesco Turrini, allenatore della Primavera della Fiorenzuola. “Infortunio Demme? Ero lì, non è stato un intervento duro, Demme non si è accorto dell’arrivo dell’avversario, non ha protetto la palla ed era molle. Ma non è stato un intervento duro e cattivo.

Napoli-Pro Vercelli? Giudicabile il primo tempo, ho visto buone idee e una buona condizione fisica. Penso che Spalletti voglia aggredire la squadra nella propria metà campo, ha spiccate doti offensive. Si è fatto un giro palla veloce, a due tocchi. Si è visto un bel Napoli, chiaramente mancano molti giocatori importanti e titolari. Penso che sulla carta il Napoli, se dovesse centrare un paio di acquisti, potrebbe essere una squadra molto forte, cosa che è già.

Osimhen? Sabato poteva fare almeno 4 gol, sotto porta deve migliorare. Se si lascia spazio a lui diventa devastante. Fabian Ruiz ed Elmas sono giocatori differenti con differenti qualità e potenzialità. Per diventare competitivi a livello di Champions League però deve prendere un terzino sinistro e un centrocampista forte, a livello di esperienza internazionale, con personalità. Vecino? Non mi fa impazzire, giocatore con personalità ed esperienza ma non piace in particolar modo. Però Spalletti lo conosce bene.

Rinnovo Insigne? Sinceramente non pensavo si sarebbe arrivati a questo, andava risolta prima la situazione. Ora tutto è più delicato, in cuor mio pensavo che a metà della scorsa stagione Insigne potesse già firmare. Zanoli? Interessante ma deve crescere molto. Io ci scommetterei, in prospettiva è forte. Ounas in quel ruolo dietro a Osimhen ha fatto veramente molto bene, giocatore imprevedibile che negli ultimi 20 metri in una gara tesa può spaccare la partita. Mi ha molto impressionato. Ha avuto una grande capacità di andare a trovare lo spazio dove voleva”.