Tutino allontana le voci d'addio alla Salernitana: "Tifoseria spettacolare, sogno un gol sotto la Sud"

Gennaro Tutino via dalla Salernitana? Assolutamente no. Almeno per ora. Al netto di alcune voci che erano circolate in queste ore, l'attaccante napoletano dovrebbe restare un punto di forza del reparto offensivo granata fino al termine della stagione. Lo ha confermato categoricamente la dirigenza, lo si capisce anche dalla decisione dell'area comunicazione di sceglierlo come ospite della prossima puntata del format "Box To Box" che sta riscuotendo un grande successo e che sta permettendo alla tifoseria di conoscere meglio i propri beniamini.

PAROLE D'ELOGIO - Su facebook è andato in onda un piccolo assaggio di quello che vedremo domani pomeriggio, con Tutino che fa una promessa al pubblico: "Quando venni da avversario con la maglia del Bari, guardavo la curva e mi tremavano le gambe. E' una tifoseria spettacolare, ci mancano tanto e speriamo di averli presto al nostro fianco perché saremmo ancora più forti. Il mio sogno è quello di segnare sotto la Sud e vederla venir giù come accadeva in passato. Guardo spesso i video della curva su youtube, sono immagini da pelle d'oca".