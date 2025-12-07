Tuttojuve, Pavan: "Facile parlare dopo, Spalletti più coraggioso di Conte"

Massimo Pavan, direttore di TuttoJuve, parla di Luciano Spalletti ed Antonio Conte nel suo editoriale: “Spalletti parlando è stato più coraggioso di Conte, parlare dopo e' sempre molto più semplice a parlare prima ci vuole coraggio, ieri Spalletti ne ha avuto più di Conte.

Il Napoli resta favorito ha la rosa più forte della Juve. Comunque oggi temo cinque elementi del Napoli: Mc Tominay fortissimo, Neres e Lang che possono fare male e poi temo Aureliano e La Penna uno che con il Napoli dati alla mano e' di casa“.