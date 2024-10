Tuttojuve, Pavan: “Il Napoli deve preoccuparsi dell’Inter! Sono già iniziate manovre contro la Juve…”

Il giornalista e vice-direttore di Tuttojuve, Massimo Pavan, ha parlato così della corsa scudetto: “Se fossi nel Napoli più della Juve per lo scudetto mi preoccuperei dell’Inter, perché sono già iniziate le grandi manovre in vista di domenica, basti vedere il casino che hanno fatto per il colpetto innocuo a Patric senza far vedere la simulazione di un giocatore che toccato da dietro simula un colpo in faccia a scoppio ritardato e sul mancato rosso a Cristante, episodio al limite su cui stanno già facendo un castello. E poi vogliamo parlare dell'enfasi sul caso Kvara? Andate a vedere alcuni quotidiani, meditate...".