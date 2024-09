Tuttojuve, Pavan: “Osimhen? Fortissimo, ma non darei soldi al Napoli! E il comportamento…”

vedi letture

Il giornalista e vice-direttore di Tuttojuve, Massimo Pavan, ha parlato della possibilità di vedere Victor Osimhen in bianconero

Il giornalista e vice-direttore di Tuttojuve, Massimo Pavan, ha parlato della possibilità di vedere Victor Osimhen in bianconero: "Osimhen fortissimo ma non darei soldi al Napoli e poi comunque c'è il problema legato al suo comportamento quando partecipa a partite con la Nazionale, se devo spendere quei soldi non andrei su quel profilo che poi ha un ingaggio come quello di Vlahovic, non la vedo un'operazione fattibile".