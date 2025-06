Tuttojuve, Pavan su Conte: “Clamoroso voltafaccia! Ha lasciato la dirigenza impreparata e confusa"

Massimo Pavan, vicedirettore di Tuttojuve, commenta sul portale bianconero la decisione di Antonio Conte di restare al Napoli: "Tifosi della Juventus delusi e spiazzati: l'atteggiamento di Antonio Conte ha lasciato tutti senza parole. Quello che sembrava un possibile ritorno, una nuova avventura alla guida della squadra bianconera, si è trasformato in un clamoroso voltafaccia.

La decisione dell'ex allenatore ha letteralmente gelato l'ambiente juventino, lasciando la dirigenza impreparata e confusa. Conte era stato identificato come il 'Piano A, Be C' per un rilancio ambizioso della Juventus. Ma invece di cogliere l'opportunità, ha voltato le spalle al club che lo ha reso grande. Il suo cambio improvviso di rotta è sembrato un vero tradimento per molti supporter, che speravano in un riavvicinamento autentico".