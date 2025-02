Udinese, Bijol in conferenza: "Partita perfetta? No perché altrimenti avremmo vinto"

Al termine del match pareggiato 1-1 col Napoli, il difensore dell'Udinese Jaka Bijol è intervenuto in conferenza stampa: "Il Napoli ha messo tanta intensità per vincere, ma abbiamo lottato per uscire qui con un punto.

Abbiamo fatto una grande partita, non perfetta, perché è perfetta se vinci. Abbiamo creato tanto, difeso bene, è stata una partita bella anche da guardare. Peccato non aver vinto. Abbiamo già dimostrato quello che sappiamo fare in passato.

Oggi abbiamo messo intensità, il Napoli ha giocatori forti ma abbiamo difeso e attaccato tutti assieme e questo è l'importante. Sono alla mia terza stagione in Serie A, c'è sempre da imparare e da migliorare, voglio dimostrare le mie qualità per fare un ulteriore passo in avanti".

Tre punti che danno fiducia? "Ogni vittoria da fiducia, quella col Venezia è stata importante per non guardare solo indietro. Ora possiamo guardare avanti, è importante per noi perchè possiamo respirare e giocare mentalmente più liberi".