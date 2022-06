Udinese, Carnevale: "Deulofeu fuoriclasse, può fare la differenza ovunque!"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli e osservatore dell’Udinese

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli e osservatore dell’Udinese: "Deulofeu? Di Mertens parlano i fatti, è un giocatore fortissimo, un grande goleador. Deulofeu un po’ di meno, non ricordo quanti gol abbia fatto però è un fuoriclasse. Lo spagnolo può fare la differenza, può giocare al Napoli, alla Roma, al Milan come alla Juve. Che posizione può occupare? Può giocare a destra e a sinistra, lui è un 10, può fare tutto quello che vuole. Ha grande tecnica, è intelligente, può fare l’attaccante ma anche l’Insigne. A dire la verità, io spero che resti, con la coppia Deulofeu-Beto al 99% vuol dire salvezza. Beto? Somiglia molto a Osimhen, anche se forse il nigeriano è più forte sul piano fisico. Sinceramente non mi aspettavo che Beto potesse esplodere al primo anno, poi si è infortunato ma ha fatto cose straordinarie”.