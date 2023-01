Udinese, Carnevale: "Se Osimhen fa 30 gol andrà via. Napoli, prendi Beto!"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

Andrea Carnevale, osservatore dell'Udinese ed ex attaccante del Napoli, è intervenuto durante il programma 'Legends - Ci vediamo a Napoli': "Se dovesse andar via Osimhen io consiglio il nostro Beto. Sono certo che Osimhen andrà via, come chiunque arrivi a fare 30 gol a fine campionato. E in quel caso la mia scelta per sostituirlo sarebbe Beto".