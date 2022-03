Udinese, Deulofeu: "Non mi é piaciuto il nervosismo della ripresa, non si può sbagliare contro queste grandi squadre"

"Oggi abbiamo fatto una bella prestazione ma non basta".

Gerard Deulofeu, numero 10 dell'Udinese, è intervenuto ai media bianconeri dopo la sconfitta di Napoli: "Non mi piace perdere, credo che abbiamo fatto un'altra buona prestazione, non perfetta, ma abbiamo gestito bene il primo tempo, non la ripresa, ho visto qualcosa che non mi piace, ho visto nervosismo in qualche compagno e non deve esserci. Oggi abbiamo fatto una bella prestazione ma non basta, nei primi 15/20 minuti del secondo tempo non si può essere così nervosi e sbagliare contro queste grandi squadre.

Sono molto contento personalmente, mi sento bene, aiuto la squadra in ogni fase, quando difendiamo vogliamo essere compatti e questo ci fa essere così tosti e forti per vincere le partite. La fase offensiva é la parte del gioco in cui mi esprimo meglio, la squadra ha bisogno di me e vogliamo raggiungere il nostro obiettivo presto".