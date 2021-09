Udinese, Gotti a Sky: "Complimenti al Napoli. Presi due gol ingenui. Testa alta e avanti per la nostra strada"

Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di SkySportdopo il 4-0 subito dal Napoli: "Ci sono degli episodi iniziali che hanno indirizzato la gara verso il Napoli e li aiutiamo a tirar fuori le loro qualità. Le prime due reti nascono da nostre ingenuità e in questo modo le qualità del Napoli poi hanno modo di venir fuori nel miglior modo possibile. Faccio i complimenti al Napoli che una squadra forte, sta bene ed è venuta in casa nostra ad esprimere tutta la propria cifra tecnica.

Il nostro campionato è quello di prima. Dobbiamo far tesoro di ogni momento, anche quello che mi permette di dar spazio a giovani di prospettiva. Testa alta e concentrazione per la prossima partita. Contro il Napoli non puoi stare troppo basso perché hanno le qualità nel palleggio nello stretto. Così devi cercare di essere aggressivo provando a coprire ogni spazio creato dal loro palleggio. Con squadre di questo livello purtroppo ci sta. Napoli più forte della Juventus vista finora? Siamo alla quarta giornata di un campionato che ne prevede 38. I conti si fanno in avanti, molto più in avanti. La classifica vera e propria non è ancora cominciata.

Obiettivi dell'Udinese? Abbiamo le nostre capacità e i nostri limiti. Il campionato che faremo lo creeremo domenica dopo domenica. Serve equilibrio e attenzione sempre".