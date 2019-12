Udinese, Gotti: "Non stavamo rischiando, ma con le big basta un episodio. C'è rammarico..."

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, è intervenuto a Udinese Tv dopo la gara col Napoli: "Qualcuno mi ha appena detto che pareggiare col Napoli e avere un pizzico di rammarico è un bel segnale. Sembrava non ci fossero i presupposti per subire il gol, ma contro questi giocatori basta un singolo episodio. Il rammarico è non aver sfruttato quelle 2-3 ripartenze che avrebbero potuto segnare un solco più deciso nella partita. Abbiamo fatto una gara difensiva, tutti insieme, ma ogni volta che ne avevamo possibilità correvamo in avanti per provare a fare male al Napoli. Fofana? Ha fatto un'ottima prestazione, si ripete dopo una prestazione analoga mercoledì sera. Questo è il vero Fofana, quello che conosciamo".