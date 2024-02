Udinese, il ds Balzaretti contro il VAR: "Basta giocare così! In Inghilterra ci ridono dietro"

Federico Balzaretti, ds dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della rete annullata a Lucca nel match perso per 2-0 col Genoa

Federico Balzaretti, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della rete annullata ai friulani nel match perso dai bianconeri per 2-0 contro il Genoa: "Voglio rivedere il gol di Lucca, non è mai da annullare. Non mettiamo in discussione il risultato, però lui va in contrasto... Se questo gol è da annullare diventa complicato giocare a calcio, non esiste più il contatto. Chiaramente prende anche il piede di De Winter, ma è un contrasto, vanno insieme sullo stesso pallone.

Il giro alla palla lo dà il piede di Lucca. Ripeto, sono più che sereno e più che tranquillo. Come si fa a fischiare fallo? Vanno insieme sulla palla. Non c'entra il Genoa o l'Udinese, io difendo il mio club. Questi falli non sono falli, poi vediamo dei rigori... Ci sono 500 contatti, basta. Non si può intervenire per ogni fallo, per ogni cosa, per ogni contatto. Facciamo arbitrare gli arbitri tranquillamente. Non è possibile. Non metto in discussione niente, ma in generale ribadisco che così non si può giocare. Ora è diventato calcetto, ci ridono dietro. In Inghilterra ci ridono dietro, non possibile. Come fa Lucca a fare gol se non si può aiutare con una mano, con un contrasto? Menomale che ho giocato anni fa".