Udinese, Inler: "Runjaic ha una mentalità vincente, andiamo a San Siro per dare il massimo"

vedi letture

Nel corso di un intervento ai microfoni di Sky Sport 24, Gokhan Inler, dirigente dell'Udinese, ha parlato del ruolo fondamentale di Kosta Runjaic nel percorso di crescita della squadra: "Il mister lavora moltissimo su ogni aspetto, compreso quello mentale. In un certo senso, è diventato anche un po’ psicologo, capace di risolvere subito le situazioni. Ascolta, si mette al servizio della squadra e lavora con grande dedizione settimana dopo settimana. È un allenatore che sa essere duro quando serve, perché ha una mentalità vincente. Il nostro obiettivo è costruire una squadra competitiva con i mezzi a disposizione, e lui lo dimostra ogni giorno, dentro e fuori dallo spogliatoio."

Come trovare nuovi talenti?

"Il calcio è cambiato rispetto a quando giocavo io, si guardano tantissimo i numeri e anche noi lo facciamo. Però non ci fermiamo lì, guardiamo la mentalità, se sono professionisti. Sono filtri che facciamo per non avere problemi in spogliatoio e si è visto quest'anno. I talenti che sono arrivati ci hanno aiutato e abbiamo fatto meglio degli ultimi dieci anni".

Chi vince lo Scudetto? Al rientro dalla sosta c'è l'Inter.

"A Napoli ho vissuto una bellissima esperienza, il campionato è molto bello ma io penso all'Udinese. Fino ad adesso abbiamo fatto bene ma mancano ancora tante partite: l'Inter è veramente forte, ma andiamo là per dare il massimo".