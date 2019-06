Udinese, l'ex ds svela: "De Paul andrà via, lo vedo bene al Napoli! C'è un vantaggio per l'operazione..."

Manuel Gerolin, ex ds dell'Udinese, è intervenuto a Tuttomercatoweb parlando del futuro di Rodrigo De Paul: "Andrà via? Penso proprio di sì. Ha fatto un ottimo campionato, è inevitabile che andrà da un’altra parte per fare una carriera in linea con le sue pretese”.

Dove lo vede?

“Lo vedrei bene al Napoli. Anche per i buoni rapporti tra società”.