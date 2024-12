Udinese, l'ex tecnico Marino: "Squadra ben strutturata, settimana delicata per Conte"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Pasquale Marino, ex allenatore dell’Udinese: “Questa settimana sarà delicata per il Napoli e per Conte, ma fa parte del gioco. Antonio sa come gestire una doppia sconfitta come quella contro la Lazio e non cadere in trappole. Poi l’infortunio di Kvara aggiunge sale sulle ferite, ma questo può dare un’occasione importante a chi spinge dalla panchina. Gli incidenti di percorso capitano, la squadra forte si vede da come si rialza. Conte è abituato a ricevere critiche e pressioni, ha sempre lavorato in piazze quasi obbligate a vincere. La partenza del Napoli ha cambiato un po’ la percezione della squadra, ma non dimentichiamo da dove arrivava. È un momento così ora, bisogna essere pazienti: il Napoli se la giocherà fino all’ultimo per lo Scudetto con Inter, Atalanta ed eventuali sorprese. Capisco le polemiche per il turnover, ma il Napoli punta tutto sul campionato e ha un organico abituato ora come ora soltanto ad una competizione. È stata una scelta azzardata, ma va messa alle spalle.

L’Udinese e Runjaic? È stata una scelta mirata. Ad Udine mai nulla viene fatto per caso, anche se si tratta di puntare su profili ai più poco conosciuti. Sta facendo un percorso importante e ora sta dimostrando che è una scelta azzeccata. Nell’ultimo periodo i risultati stanno mettendo la squadra già in sicurezza, ora proveranno a blindare quanto prima la salvezza.

Trappole per il Napoli? L’Udinese è una squadra ben strutturata e molto forte fisicamente. Il Napoli ha qualità superiori ed è più organizzato in alcuni reparti. A volte può difendersi più basso, ma resta comunque una squadra costruita per vincere e per andare a fare la partita contro chiunque. Soprattutto ora che deve riscattare la doppia sconfitta subita con la Lazio”.