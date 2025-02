Udinese, la gioia di Ekkelenkamp: "Che emozione segnare in uno stadio così!"

Il trequartista dell'Udinese Jurgen Ekkelenkamp è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il pareggio tra il Napoli e i bianconeri. Queste le sue parole a partire da un commento sul suo gol: "Ci provo spesso in allenamento. Con il Venezia ci sono andato vicino e sono molto contento. Grande emozione per il primo gol in Serie A in uno stadio così importante".