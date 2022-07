Udinese, Marino: "Il Napoli potrebbe prendere Deulofeu ma ha parlato solo con l'agente"

Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato a Udinese TV nel corso della trasmissione "Udinese Tonight”.



Parlando di due giocatori molto appetiti sul mercato come Deulofeu e Molina, il direttore risponde così: "L’Udinese vende i suoi giocatori importanti quando arrivano alle quotazioni giuste per venderli. Terremo banco di fronte alle valutazioni che arriveranno, è questa la forza dei Pozzo. Oggi in allenamento ho visto entusiasmo in questi due giocatori che hanno sposato la causa. Non ci sono mal di pancia. Il Napoli è interessato a Deulofeu ma finora ha curato molto il rapporto col procuratore del giocatore, con noi ci sono state delle conversazioni. Se volessero potrebbero affondare il colpo, l’interesse c’è ma l’Udinese non ha bisogno di vendere. Molina ha tantissime richieste, ma il mercato fino a questo momento è stato immobile, i veri colpi non sono ancora arrivati. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo tanti giocatori nel mirino".