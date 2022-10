Udinese, Marino: "Primo posto del Napoli meritatissimo, esprime il miglior calcio d'Europa"

"Ha una grande condizione fisica, e ha anche giocatori che individualmente sono forti, dal punto di vista qualitativo e fisico".

Ospite de 'La Domenica Sportiva' su Rai Sport, il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha commentato il gran momento che vive il Napoli di Spalletti: "È la squadra che esprime il miglior calcio della Serie A, e oserei anche dire delle coppe europee. Ha una grande condizione fisica, e ha anche giocatori che individualmente sono forti, dal punto di vista qualitativo e fisico. Il primo posto è meritatissimo".

Si può essere rammaricati per un pareggio con l'Atalanta dopo essere stati sotto di due reti?

"Se vieni da una serie di sei vittorie consecutive magari sognavi di fare la settima. La partita si era messa male dal punto di vista del risultato, non del gioco. Dopo siamo riusciti a concretizzare e a segnare, e l'ultima occasione della partita è stata nostra, dispiace perché non è detto che non si potesse vincerla. Siamo soddisfatti della prestazione, ma può esserci un po' di rammarico per non essere riusciti a vincere la settima consecutiva: fa piacere, è la mentalità che hanno le squadre che vogliono arrivare in alto".

Oggi avete quasi 'regalato' un tempo. Avvertivate un po' la pressione?

"Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto nella fase di rifinitura: arrivavamo facilmente sulla trequarti, e sbagliavamo sempre qualcosa nell'ultimo passaggio. Ma tutti i dati statistici dicono che abbiamo fatto bene, e anche quello che abbiamo sentito all'intervallo dallo spogliatoio dell'Atalanta ci ha fatto capire che avevamo fatto bene: Gasperini urlava ai suoi giocatori dicendo che avessero subito troppo. Nella ripresa siamo venuti fuori grazie alla nostra preparazione fisica, abbiamo risolto tante partite in cui eravamo in svantaggio negli ultimi minuti".