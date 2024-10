Udinese, Runjaic: "Ho appena visto il documentario sul Napoli, dovevo capire una cosa"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha svelato un retroscena in conferenza alla vigilia della gara contro il Milan: "Un paio di giorni fa ho visto il documentario sul Napoli, non ho capito tutto ma c'erano numeri molto chiari, Leao ha grandi numeri, contro il Napoli ha fatto una corsa di 70 metri mettendo un assist per Giroud. Lui e Pulisic sono giocatori difficili da contenere, se gli si lascia spazio per correre diventano molto pericolosi, se prendono velocità riescono a mettere in difficoltà chiunque a livello mondiale, non c'è una ricetta o una soluzione particolare".