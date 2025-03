Udinese, Runjaic: “Maradona era il mio idolo, è stato speciale giocare a Napoli”

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando della sua nuova avventura in bianconero: "Sto bene, sono felice e soddisfatto. La classifica è buona, mi piace lavorare con l’Udinese e vivere a Udine".

Si è parlato tanto del caso Lucca. Tutto risolto?

"Si è dimenticato delle regole per un attimo, ma penso che abbia imparato la lezione. È stato un episodio, abbiamo vinto quella partita e per me è un caso chiuso, ora va tutto bene. Alla fine è tutta esperienza, per me, per Lucca e per la squadra".

Chi era il suo idolo?

"Diego Armando Maradona. Giocare a Napoli è stato un momento speciale, ho ricordato quante persone ha fatto felici in quello stadio. Oggi mi piace il modo di giocare di Bayern, City e Barcellona".