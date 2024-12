Udinese, Runjaic: "Vi racconto il motivo di quell'esultanza contro il Monza"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato anche della sua esultanza sopra le righe nella sfida contro il Monza di lunedì scorso: "Era una partita molto importante per tutti, è stata una gara di sofferenza e abbiamo dato tutto in campo, di questo sono molto contento. La vittoria ce la siamo meritata ma in alcune occasioni dovevamo migliorare, avremmo potuto finire la gara anche sul 3-1, è stata una gara intensa, il Monza è una buona squadra, con grande intensità, abbiamo dato tutto.

Abbiamo messo energia, anche per me è stata intensa, dall'esterno magari mi si può valutare come freddo, ma voglio dare il buon esempio ai giocatori".