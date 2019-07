Udinese, Tudor: "Juve favorita, ma ci sono Inter e Napoli e tanti bravi allenatori"

Il tecnico dell'Udinese Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato della lotta allo Scudetto e non solo: "Conte e Sarri? Strano vederli così ma il calcio è bello per questo, sono un fan di entrambi, mi piace il loro modo di fare calcio, anche il modo ci comportarsi, di porsi, due allenatori italiani di cui andare orgogliosi. Scudetto? La Juve non può vincere per 30 anni consecutivi, prima o poi succederà... quando bisogna vedere. Sicuramente Conte darà tanto all'Inter, non so quanto, ma la Juve parte favorita, c'è anche il Napoli, ci saranno delle belle partite da vedere e da godere, sono tutti allenatori bravi e io sono contento quando vedo gente come Giampaolo che vuole giocare e non solo difendersi, bisogna dare spettacolo e bisogna andare in quella direzione anche in futuro".