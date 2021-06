Uefa, Boniek replica a Schmeichel: "Danimarca costretta a giocare? È una sciocchezza!"

"Non so quale sarebbe stata la soluzione migliore, ma dire che la Uefa abbia esercitato pressioni per questioni di soldi è estremamente sbagliato"

TuttoNapoli.net © foto di NewsPix/Image Sport Dopo le dure accusa di Peter Schmeichel sulla gestione da parte della Uefa di Danimarca-Finlandia, è arrivata la replica Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca e vicepresidente Uefa: "Danimarca obbligata a tornare in campo? È una sciocchezza. Non so quale sarebbe stata la soluzione migliore, ma dire che la Uefa abbia esercitato pressioni per questioni di soldi è estremamente sbagliato e ingiusto. Nessuna soluzione è stata facile, ma nessuno ha obbligato nessuno a fare nulla".