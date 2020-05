UEFA, Ceferin assicura: "Il calcio con i tifosi tornerà molto presto"

"I tifosi torneranno presto allo stadio". Lo ha detto Alexsander Ceferin, numero uno della Uefa, in una sua lunga e interessante intervista al Guardian: "Il calcio non è cambiato dopo la seconda guerra mondiale o la prima guerra mondiale e non cambierà nemmeno a causa di un virus. Ho sentito dire molte volte che il mondo non sarà più lo stesso dopo e questo potrebbe essere vero, ma il mio punto di vista è perché non pensare che il mondo sarà migliore dopo questo virus? Perché non pensare che saremo più intelligenti o finalmente capiremo quanto siamo fragili? Potrebbe essere una lezione per tutti noi.

Non credo che i giocatori siano avidi, è semplicemente il mercato a decidere se un giocatore vale 20 milioni a stagione oppure meno. Quindi ora bisognerà vedere quale sarà la risposta del mercato stesso, ma non credo sia giusto dare degli avidi ai giocatori o che loro non siano giusti per lo stipendio che prendono. Portano anche molte entrate al calcio - riporta Sky - che è una grande industria, che paga una grande quantità di tasse. E anche il calciatore le paga, quindi non si tratta di giocatori avidi o di club poco saggi ma semplicemente di regole di mercato".