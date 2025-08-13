UEFA, Ceferin avvisa l'Italia: "Infrastrutture terribili, c'è qualcosa da fare come Governo e Comuni"

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della finale di Supercoppa Europea tra PSG e Tottenham: "La nostra politica è quella di portare la Supercoppa in città più piccole, sono contento di averlo fatto con Udine quest'anno, una città bellissima anche vicina alla mia Slovenia. La partita sarà fantastica, il PSG ha avuto una stagione grandiosa e il Tottenham non si arrenderà prima della sfida".

Sulla Super-Champions?

"Il nuovo format è fantastico, tutti guardiamo con impazienza alla nuova stagione, dà opportunità a tutti e fino all'ultimo le partite si devono giocare".

Il calcio italiano fa passi avanti?

"Malgrado alcuni risultati non soddisfacenti per la Nazionale Italiana, penso che sia in crescita come movimento e che Gabriele Gravina stia facendo un gran lavoro. Il campionato però è sempre più interessante: fra le prime 5 leghe il mio campionato preferito è quello italiano. A dire la verità però non esagero se dico che le vostre infrastrutture sono terribili, c'è qualcosa da fare anche come Governo e come Comuni".