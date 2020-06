UEFA, Ceferin favorevole all'idea Playoff: "Conta finire entro il 2 agosto"

Il presidente dell'UEFA Aleksandr Ceferin si è dichiarato ai microfoni de Le Parisien favorevole all'ipotesi play-off nell'eventualità non fosse possibile terminare i vari campionati in modo regolare: "La scelta del formato da adottare nelle competizioni in ciascuno torneo nazionale appartiene alle Federazioni Nazionali, che devono valutare le misure restrittive specifiche per ciascun Paese. L'unica condizione stabilita dalla UEFA è che le associazioni chiudano i loro campionati entro la scadenza del 2 agosto"