Uefa, Ceferin: "Non sono d'accordo con ADL sulle nazionali, sono essenziali nel calcio"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - "Sono soddisfatto di come Nations League e Conference League si stanno configurando. Qualcuno ha criticato la Conference League, ma ora ci dicono di fare le competizioni in stadi più grandi. La finale vinta dalla Roma nella passata stagione, ad esempio, è stata più vista di quella dell'Europa League". Lo ha detto il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, al congresso AIPS e USSI a Roma. Poi, il n.1 del calcio europeo ha anche commentato le esternazioni di qualche tempo fa di Aurelio De Laurentiis, sui calciatori africani che "non dovrebbero giocare la Coppa d'Africa". "Non condivido i pensieri del presidente del Napoli - ha spiegato Ceferin -. I calciatori devono giocare per le proprie Nazionali, questo aspetto è essenziale nel calcio". Infine ha commentato le accuse al ct della Nazionale maltese, Devis Mangia, sulle presunte molestie sessuali a un giocatore: "Conosco la questione e il problema, ho parlato con la Federcalcio maltese in questi giorni e credo stia già svolgendo un'indagine per capire meglio cos'è successo. Oggi dovrebbero essere pubblicati i risultati dell'indagine". (ANSA).